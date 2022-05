FDI Bologna esprime solidarietà al Sindaco Lepore

Fratelli d’Italia esprime la propria solidarietà al Sindaco Matteo Lepore per le minacce subite dopo lo sgombero di via Zago da chi lo vorrebbe “nel cofano”. Fratelli d’Italia, come sempre, condanna senza se e senza ma tali episodi che escono dal confronto democratico per confluire nella delinquenza comune, perché pensiamo che certi episodi vadano condannati con fermezza e determinazione, convinti che il confronto politico, a volte anche aspro, non debba mai uscire dai binari dalle regole democratiche.

Lo dichiarano:

Onorevole Galeazzo Bignami

Marco Lisei Capogruppo di FdI in Consiglio Regionale Emilia Romagna

Francesco Sassone Capogruppo di FdI in Consiglio Comunale a Bologna