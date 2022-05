Incidente a Persiceto, grave centauro 29enne

Gravissimo incidente questa mattina a San Giovanni in Persiceto, quando un centauro mentre stava sorpassando alcuni veicoli in via Modena (direzione Sant’Agata Bolognese), è andato ad impattare con la propria Suzuki 1000 una macchina che stava svoltando a sinistra per imboccare via Piolino. Il pilota 29enne, un giovane originario del Marocco, nell’impatto è sbalzato contro l’automobile e poi a terra. Trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna si trova ora in rianimazione in prognosi riservata.