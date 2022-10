Crevalcore, uomo rimane travolto dal proprio mezzo agricolo

Grave incidente in tarda mattinata nelle campagne di Crevalcore. Un agricoltore di 68 anni, mentre stava lavorando nel proprio terreno, è rimasto travolto dal trattore che aveva utilizzato in precedenza. Per liberare l’uomo, schiacciato dal mezzo agricolo, sono intervenuti i vigili del fuoco; successivamente il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

Il 68enne è attualmente ricoverato in rianimazione e resta in pericolo di vita.