Persiceto, Camminata Rosa “Libellule in Pista” con la “dipetto”

Dipetto APS e ASD Persicetana Podistica organizzano la terza edizione della Camminata Rosa “Libellule in Pista”.

Sabato 14 maggio si svolgerà la camminata ludico-motoria di circa 5 km nel Comune di San Giovanni in Persiceto organizzata in collaborazione con Podistica Persicetana 1983 e patrocinata dal comune.

Ritrovo in Piazza del Popolo ore 9:00.

Quota di iscrizione individuale 8 euro.

Per iscriversi:

– presso la Sede dipetto in Via Guardia Nazionale, 17 a San Giovanni in Persiceto nei giorni del 10 e 11 maggio dalle 15:00 alle 18:00 e il 13 maggio dalle 9:00 alle 12:00;

– inviando una email a info@associazionedipetto.it;

– con bonifico bancario su IBAN IT52O0707237060000000175432 causale: donazione Libellule in Pista 2022 – nome e cognome del partecipante;

– dal sito www.associazionedipetto.com alla voce sostienici/iscriviti indicando la stessa causale sovraindicata.