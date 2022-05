Sassone capogruppo FdI Comune a Bologna: tristezza per la scomparsa di Monsignor Ernesto Vecchi

Esprimo il cordoglio e la profonda tristezza per la scomparsa di Monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliare emerito di Bologna, il cui ultimo gesto pubblico è stata la benedizione in piazza Maggiore per la festa della Beata Vergine di San Luca, ennesimo segno del suo amore per la città. Un pastore che ha saputo guidare il suo gregge con fermezza e compassione, che ha saputo guadagnarsi il rispetto e la stima di tutti e che i bolognesi oggi piangono.

Francesco Sassone Capogruppo di FdI in Comune a Bologna