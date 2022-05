Volantini apparsi a Persiceto, l’intervento dell’Associazione Carnevale Persiceto

In merito alla diffusione di volantini dal contenuto enigmatico, avvenuta nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 maggio e attribuita a una società carnevalesca, si precisa che l’Associazione Carnevale Persiceto non solo non è stata partecipe dell’iniziativa, ma non ne era nemmeno stata informata dalla società stessa.

Si ribadisce quindi la completa estraneità dell’Associazione e dei suoi organi amministrativi a questo spiacevole fatto.

dalla pagina Fb Associazione Carnevale Persiceto