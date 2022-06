15 giugno: Crevalcore, avviso interruzione energia elettrica

Segnaliamo l’avviso ricevuto da E-distribuzione, in merito all’interruzione di energia elettrica prevista per mercoledì 15 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, in Crevalcore – Capoluogo.

Le vie e i civici interessati sono quelli indicati nel volantino allegato.

Tale interruzione si rende necessaria per svolgere in sicurezza lavori sulla rete elettrica.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto l’invito è a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.