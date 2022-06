A Persiceto si inaugura “Il Gelso”, il nuovo emporio solidale

Un Emporio Solidale per sostenere le persone in difficoltà economica, ridistribuire le eccedenze alimentari e creare un circolo virtuoso per tutta la comunità: l’inaugurazione della nuova struttura si terrà sabato 25 giugno, in via Guardia nazionale 15, alle ore 18. Per l’occasione interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore ai servizi sociali, Valentina Cerchiari, l’arciprete della Parrocchia di San Giovanni Battista Don Lino Civerra e il vicario generale per l’amministrazione dell’Arcidiocesi di Bologna Monsignor Giovanni Silvagni.

“Questo Emporio Solidale si chiamerà Il Gelso – spiega Andrea Brandolini, diacono e coordinatore operativo del progetto – perché questo albero, oltre ad essere resistente e dare frutti, accoglie il baco da seta che si trasforma poi in farfalla. Ci sembrava una bella metafora per sintetizzare l’obiettivo del progetto che stiamo avviando: accogliere e dare supporto a chi si trova momentaneamente in difficoltà ma per poi farlo proseguire volando con le proprie ali”.

In Emilia Romagna è attiva da diversi anni una rete di Empori Solidali, sostenuta dalla Regione, che ha l’obiettivo di rintracciare le risorse alimentari e relazionali presenti sul territorio affinché vengano condivise per contrastare la povertà. Ora, grazie ad una convenzione tra Comune e Parrocchia di San Giovanni Battista anche Persiceto avrà il suo Emporio Solidale che troverà spazio nei locali al piano terra dell’edificio comunale in via Guardia nazionale 15.

La Parrocchia di San Giovanni fa parte da tempo della rete delle organizzazioni convenzionate con la Fondazione Banco Alimentare EmiliaRomagna Onlus, che si adopera per distribuire generi di prima necessità raccolti tramite iniziative come la Colletta alimentare, Dona la spesa e altri, e per ridurre lo spreco alimentare riassegnando le eccedenze, cioè prodotti non più commercializzabili ma perfettamente commestibili, a soggetti che si trovano in situazione di disagio economico o sociale. Come nelle strutture già presenti nel resto della regione, anche l’Emporio Solidale di Persiceto si rivolgerà in particolare alle persone residenti o domiciliati nel comune che non hanno reddito o lavoro e a chi, pur in possesso di un’occupazione, vive al di sotto della soglia di povertà. La Caritas parrocchiale, in qualità di referente del progetto, coordinerà le attività di beneficenza a favore di soggetti in stato di vulnerabilità e di bisogno, oggi svolte in modo separato da singoli enti e associazioni. Tuttavia, lo scopo non è solamente tamponare situazioni di difficoltà economica mettendo a disposizione beni di prima necessità, ma anche realizzare un unico un centro di raccolta di beni alimentari a lunga conservazione e soprattutto favorire l’inclusione sociale.

“Questo progetto – sottolinea Valentina Cerchiari, assessore ai servizi sociali del Comune – nasce dalla collaborazione fra Comune, che ha stanziato i finanziamenti necessari all’avvio, e la Parrocchia che si occupa della gestione, ma ha preso vita anche grazie ai tanti cittadini che in forma anonima hanno fatto donazioni durante il periodo della pandemia. A loro va il nostro sentito ringraziamento perché senza tali elargizioni oggi non avremmo potuto realizzare questo importante progetto. Voglio però sottolineare come l’Emporio Solidale non nasca con mere funzioni assistenziali ma preveda azioni mirate per l’educazione al consumo e l’emancipazione economica di chi si rivolge alla struttura, oltre al coinvolgimento in attività di volontariato dell’Emporio stesso. Proprio per questo invitiamo anche altre associazioni del territorio impegnate a livello sociale a farsi avanti: il progetto è quello di dar vita a un luogo dove si realizzi una solidarietà trasversale e concreta, promuovendo la partecipazione e la diffusione del senso di responsabilità di tutti i cittadini”.

L’inaugurazione della nuova struttura si terrà sabato 25 giugno, in via Guardia nazionale 15, alle ore 18. Per l’occasione interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore ai servizi sociali, Valentina Cerchiari, l’arciprete della Parrocchia di San Giovanni Battista Don Lino Civerra e il vicario generale per l’amministrazione dell’Arcidiocesi di Bologna Monsignor Giovanni Silvagni.

L’Emporio sarà gestito dai volontari di Caritas che da anni garantiscono un servizio di supporto per le famiglie bisognose in collaborazione con le associazioni Centro Famiglia, Centro Missionario e Auser. In emporio sarà inoltre presente un corner farmaceutico gestito da farmacisti volontari e realizzato in collaborazione con la Fondazione Rava di Milano che per l’occasione ha donato un pc e mobilio per i farmaci.

La struttura sarà aperta al pubblico da sabato 2 luglio alle ore 9 e inizialmente verranno garantite aperture ogni sabato mattina. Le famiglie, almeno nei mesi iniziali, accederanno per appuntamento in orari che verranno comunicati direttamente. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a servizisociali@comunepersiceto.it e caritas.persiceto@gmail.com.

Ufficio Stampa Comune di Persiceto