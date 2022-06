Calderara: Culturara Estate 2022, gli appuntamenti dal 14 al 17 giugno

Sarà una settimana densa di appuntamenti, quella che si apre martedì 14 giugno. Culturara Estate, la rassegna estiva del sistema culturale di Calderara di Reno, propone infatti ben 4 eventi di altrettante discipline artistiche: in ordine cronologico il cinema, con Un divano a Tunisi (14 giugno, Centro Sociale di Longara), un inusuale progetto artistico che mescola sapientemente teatro e cinema con Screening P.E.D.R.O. (15 giugno, Casa della Cultura), il teatro con Pigiami (16 giugno, piazza davanti alla Casa della Cultura) e la musica col concerto di Marianne Mirage (17 giugno, Casa della Cultura)

IL CINEMA

La rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con ARCI Modena, prevede domani 14 giugno il suo secondo appuntamento. Dopo Est – dittatura last minute, proiettato il 9 giugno al Centro Sociale di Longara, nello stesso sito di via Caduti della Libertà è previsto Un divano a Tunisi, una commedia del 2019 di Manele Labidi.



Martedì 14 giugno, ore 21.30 – Longara, Centro Sociale

Un divano a Tunisi

di Manele Labidi Labbé (Tunisia/Francia 2019) – 87’ commedia

con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled

In Tunisia c’è stata la Primavera araba, ma forse aprire uno studio da psicanalista per una donna è ancora troppo presto… Selma (Golshifteh Farahani) è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente cresciuta a Parigi insieme al padre, quando decide di tornare nella sua città d’origine, Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato le cose non andranno come previsto. La ragazza si scontrerà con un ambiente non proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla e lo studio inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici.

La rassegna cinematografica proseguirà a Calderara il 21 giugno con La belle Epoque di Nicolas Bedos (Francia 2019) e il 28 giugno Welcome Venice di Andrea Segre (Italia, 2021); a Lippo il 5 luglio The farewell – una bugia buona di Lulu Wang (USA 2019) e il 7 luglio L’acqua, l’insegna la sete – Storia di Classe di Valerio Jalongo (Italia/Svizzera 2021). Tre film italiani e tre film internazionali, dunque, che trattano temi attuali, attraversando diversi generi per presentare al pubblico i linguaggi cinematografici nella loro complessità.

L’ARTE CONTEMPORANEA

Mercoledì 15 Giugno, ore 21.30 – Calderara, Casa della Cultura “Italo Calvino”

Screening P.E.D.R.O – Un tentativo di post-veggenza

Proiezione del docu-film di Carolina Cappelli con Mirca Buttazzi, Gabriella Cartechini, Dorina Cavallaro, Gabriella Cioni, Carmela Coppola, Luisa De Martin, Ciro Del Grande, Salvatore Lumia, Emilia Mascolo, Michela Pernice, Aurora Stefani, Annalisa Valentini,

in collaborazione con Michele Petrosino

a cura di Adiacenze

Durante i 10 incontri dell’omonimo laboratorio, i partecipanti sono stati coinvolti da Carolina Cappelli, affiancata da Michele Petrosino, in pratiche di movimento e scrittura prendendo come spunto il film Il Signore delle Mosche di Peter Brook. Tutti gli incontri sono stati ripresi dall’artista: è stato così attivato un processo di co-creazione che ha condotto Carolina Cappelli alla realizzazione di un docu-film.

LA MUSICA

Venerdì 17 giugno, ore 21.30 – Calderara, Casa della Cultura “Italo Calvino”

Marianne Mirage – Concerto

con Marianne Mirage (voce e chitarra), Marquis (tastiere e alesis), Francesco Giampaoli (basso e effetti). Apre il concerto Chia

Sarà una serata all’insegna della musica e dello yoga: Marianne Mirage, nome d’arte di Giovanna Gardelli, è artista, cantautrice dalla voce intensa, musicista e insegnante di arti olistiche. L’evento si apre nel tardo pomeriggio con una lezione gratuita di yoga tenuta dalla stessa Marianne Mirage, e proseguirà con il concerto capace di parlare direttamente al cuore del pubblico. I partecipanti verranno trascinati dal groove liberatorio e dall’anima d’altri tempi della trentaduenne artista cesenate. Ad aprire il concerto sarà Chia, giovane cantautrice che ha partecipato all’edizione 2022 di Trasporti eccezionali.

IL TEATRO

Dopo Filastrocca della Vita, che ha aperto sabato scorso la rassegna teatrale, il palco davanti alla Casa della Cultura Italo Calvino ospiterà il 16 giugno Pigiami, uno spettacolo storico e molto amato dal pubblico dei più piccoli e non solo. Una storia semplice, protagonisti una notte e due bambini con la voglia di dormire che scappa e lascia il posto a quella di giocare: dopo quasi 40 anni e oltre 2000 repliche in giro per il mondo, Pigiami, spettacolo per tutti a partire dai 3 anni, ancora emoziona.

Giovedì 16 giugno, ore 21.30, piazza davanti alla Casa della Cultura

Pigiami

per tutti, a partire dai 3 anni

con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci, una produzione della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino

Pigiami prosegue la sua avventura con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del teatro per l’infanzia. Nella sua stanza da letto un adulto scopre il piacere di tornare bambino; un luogo magico dove curiosità e tenerezza si alternano in una girandola di situazioni surreali, comiche e poetiche.

