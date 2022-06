FDI: in ricordo di Alessio Bignami, grande riferimento della Destra Bolognese

La comunità militante della Destra è in lutto, ha lasciato questo mondo terreno Alessio Bignami, da anni punto di riferimento politico per tutti noi e per tanti militanti e dirigenti della Destra bolognese e non. Sin da giovanissimo impegnato nella militanza politica, nel 1994 rifondò il FUAN, storico movimento degli universitari di Destra, seguendo le orme del Padre Marcello assieme al fratello Galeazzo.

Alessio ha avuto un ruolo fondamentale nella fondazione e nella crescita materiale e spirituale di una comunità giovanile che ancora oggi continua a portare grandi risultati tenendo viva la “fiamma”.

È stato poi consigliere nel 1995 e nel 1999 al Quartiere San Vitale.

Alessio, con il suo carattere al contempo mite e deciso, era preparato e stimato persino dagli avversari politici. Ha insegnato a molti giovani che cosa volesse dire “essere di Destra”, sia con le parole che con l’esempio quotidiano, che non è mai mancato. Ha insegnato cosa sia l’amore per la Patria, per la propria Città, per la famiglia, educando al rispetto per la vita, per la persona umana e per la parola data, che non ha mai mancato di onorare.

Alessio lascia un segno indelebile nella vita e nell’esperienza militante di tutti noi che, credendo come lui nella spiritualità della vita, speriamo di rincontrarlo un giorno.

Nel suo ricordo va un abbraccio ed un pensiero alla mamma, alla moglie, alla figlia, e a tutta la famiglia.

firmato

Fratelli d’Italia Bologna