Calderara: Culturara Estate 2022, gli appuntamenti dal 28 giugno al 2 luglio

Un’altra settimana di appuntamenti per Culturara Estate. La rassegna estiva del sistema culturale di Calderara di Reno proporrà da domani 28 giugno 4 eventi di qualità: la proiezione del film Welcome Venice, il concerto Mali d’amore e altre stregonerie, la seconda serata di Notti di Note, il teatro per bambini e adulti con La Storia di Hansel e Gretel. Gli spettacoli, a parte Notti di Note in programma come di consueto nella splendida cornice di Sant’Elena di Sacerno, si svolgeranno alla Casa della Cultura di Calderara o nella piazzetta antistante, in via Roma, e sono ad ingresso gratuito e senza prenotazione.

IL CINEMA

La rassegna cinematografica, realizzata in collaborazione con ARCI Modena, prevede martedì 28 giugno la seconda proiezione nella piazza davanti alla Casa della Cultura “Italo Calvino”. In programma Welcome Venice, il quarto lungometraggio del regista veneto Andrea Segre.





Martedì 28 giugno, ore 21.30 – Calderara, piazza davanti alla Casa della Cultura

Welcome Venice

Regia di Andrea Segre (Italia, 2021 – 100’ – commedia/drammatico)

Con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Piccolo, Giuliana Musso

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più profondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo. Film di apertura delle Giornate degli Autori a Venezia 2021.

La rassegna cinematografica proseguirà a Lippo il 5 luglio con The farewell – una bugia buona di Lulu Wang (USA 2019) e il 7 luglio con L’acqua, l’insegna la sete – Storia di Classe di Valerio Jalongo (Italia/Svizzera 2021). Film italiani e film internazionali, dunque, che trattano temi attuali, attraversando diversi generi per presentare al pubblico i linguaggi cinematografici nella loro complessità.

IL TEATRO

Dopo il debutto con Filastrocca della Vita, il secondo appuntamento con lo storico Pigiami e il terzo con lo spettacolo Le Nid, il palco davanti alla Casa della Cultura Italo Calvino ospiterà sabato 2 luglio alle 21:30 La storia di Hansel e Gretel. Si tratta di una produzione di Teatro Crest, che rivisita la celebre fiaba dei fratelli Grimm mettendone in evidenza anche gli aspetti più attuali. Adatto a tutti a partire dai più piccoli e consigliato per bambini dai 5 anni in su, lo spettacolo chiuderà il ciclo di Culturara Estate dedicato al teatro.



Sabato 2 luglio, ore 21.30 – Calderara, piazza davanti alla Casa della Cultura

La storia di Hansel e Gretel

per tutti, a partire dai 5 anni

con Catia Caramia, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio, Luigi Tagliente

una produzione Teatro Crest

Cos’è buono? Cos’è brutto? Ciò è vero o ciò che appare? Quel che vorreste non è reale, quel che vorreste forse fa male. Nella regione tedesca dello Spessart esiste ancora una fitta foresta, difficile da attraversare con i suoi pochi e aspri sentieri, resi ancora più difficoltosi da giganteschi e ombrosi pini e faggi, i cui rami intralciano il cammino. Per i contadini della zona è “il bosco della strega”, per via di un rudere con i suoi quattro forni e della storia di una donna bellissima che, con i suoi dolci magici, catturava quanti, perdendosi nel bosco, arrivavano nei pressi della sua cas

Uno spettacolo che, in tempi di recessione economica, racconta una favola che prende avvio proprio dalla difficoltà di un padre e di una madre a sfamare i propri figli. Una storia sospesa tra realtà e fiaba perché i bambini imparino a dare valore alle cose e soprattutto alla loro capacità di discernere e conquistarle, a superare la dipendenza passiva, quella dai genitori e quella… dall’abbondanza.

LA MUSICA

Mercoledì 29 giugno, ore 21.30 – Casa della Cultura “Italo Calvino”

Mali d’amore ed altre stregonerie

Concerto ​con l’Orchestra Popolare dei Mandolini, diretta da Massimo Pauselli e Antonio Stragapede, e il Coro Farthan, diretto da Elide Melchioni

L’ormai tradizionale appuntamento estivo con l’Orchestra Popolare dei Mandolini si arricchisce quest’anno grazie alla collaborazione del Coro Farthan di Marzabotto. Alle sonorità popolari dei mandolini si accompagna un grande coro di voci femminili. Un incontro al contempo magico ed esplosivo, in grado di comunicare attraverso le sonorità più disparate. Coro Farthan nasce nel 2011 per riunire vocalità creative e curiose attorno a un progetto corale eclettico.

I concerti di Notti di Note

Venerdì 1 luglio, ore 21.30 – Chiesa di Sant’Elena di Sacerno

Trio Arioso Furioso

Antonio Vivian flauto, Francesco Fortolan fagotto, Francesca Tirale arpa

Musiche di Ibert, Jolivet, Tournier, Debussy tuba

Musiche, tra le tante, di Bach, Verdi, Rota, Williams, Pagani, Morricone

Notti di Note, a cura di Arpisticamente, è al suo quattordicesimo anno di attività. La rassegna, oltre che un momento di divulgazione della cultura musicale attraverso concerti di alta qualità con musicisti affermati in ambito concertistico e didattico, è pensata come contenitore sociale aperto a collaborazioni e interazioni tra le varie realtà del territorio. I concerti si tengono nella splendida cornice del giardino antistante la chiesa medievale di Sant’Elena nella frazione di Sacerno. L’atmosfera suggestiva che si crea grazie alla relazione tra paesaggio e musica rende unici i concerti di Notti di Note, e proprio la relazione tra sfumature, colori e ambiente è il filo conduttore dei concerti del 2022 “I Colori della Musica”: Gli eventi di quest’anno saranno ricchi di giochi e di richiami a ricordi grazie all’esecuzione di musiche provenienti da diversi generi, stili ed epoche in cui ognuno potrà facilmente ritrovare un momento legato alla sua vita.

Il concerto del Trio Arioso Furioso sarà il secondo della rassegna, che si chiuderà venerdì 8 luglio con Violino e Fisarmonica.

Renzo Sanna, Ufficio stampa Comune di Calderara di Reno