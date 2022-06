Carnevale storico persicetano 2022: vincono i “Figli della Baldoria”

Domenica 5 giugno si è svolta a Persiceto la seconda giornata del 148° Carnevale storico persicetano: prima classificata la società “Figli della Baldoria” che si aggiudica il gonfalone bianco della vittoria, seconda classificata la società “I Gufi” e terza classificata la società “Jolly&Maschere”.

Durante la seconda giornata del Carnevale storico persicetano 2022, che si è svolta domenica 6 giugno, è stata proclamata la classifica dei carri allegorici oltre a quelle delle mascherate singole e di gruppo.

La giuria dei carri di prima categoria era composta dall’artista Giulia Poppi, dall’architetto Andrea Penzo e dal giornalista Marco Marozzi, che hanno valutato rispettivamente pittura e scultura, architettura, costruzione e soggetto. La società “Figli della Baldoria” si è aggiudicata la bandiera bianca della vittoria con il carro “I Folli del Re, che tanto folle poi non è, ovvero è folle chi si sente re… o è re chi folle lo è?” dedicato ai personaggi Bertoldo e Bertoldino e allo spirito del Carnevale. A questo carro la giuria ha assegnato 30 punti per “Pittura e Scultura”, 30 punti per “Architettura e Costruzione” e 27 punti per “Soggetto e Svolgimento”, per un totale di 87 punti. Seconda classificata la società “I Gufi” con il carro “Animals” (86 punti) che ha proposto una rilettura di “La Fattoria degli animali” di George Orwell sulle note di “Animals” dei Pink Floyd. Terzo posto alla società “Jolly&Maschere” con il carro “∫ ∫ ∫ 1464y dx dy dz D: = {(x,y,z) ∈ R³ t.c. 0 ≤ y ≤ z ≤ x ≤1} ovvero storie un po’ per tutti” (81 punti) dedicato al personaggio persicetano Santón. Seguono al quarto posto i “Brót&Catîv”, al quinto gli “Afidi nella Scarpa”, al sesto l’ “Ocagiuliva”, al settimo i “Maistoff”, all’ottavo l’“Accademia della Satira”, al nono “I Corsari”, al decimo i “Mazzagatti”.

Per quanto riguarda la categoria mascherate singole primo classificato “Santón” e secondo “Ocarón”. Per la categoria mascherate di gruppo prima classificata è “Al Zavai -ri”, seconda “Rape e Fagioli”, terza “La Cariola”, quarta “Le maschere”.

La giuria delle mascherate singole e di gruppo era composta da Patrizia Palermo per maschere e costumi, Giuseppe Ruggeri per coreografia e scenografia e Claudio Mantovani per soggetto e svolgimento. Mentre i giurati per i premi “Bertoldini” erano Maria Teresa Mazza per la migliore colonna sonora, Patrizia Palermo per le migliori maschere e costumi, Giuseppe Ruggeri per il miglior effetto scenico e Claudio Mantovani per il miglior Soggetto e per il titolo “Brutto fuori, brutto dentro, da dimenticare”.