L’Emilia-Romagna è un set: da “Diabolik 3” a “La conversione” di Bellocchio, la Regione sostiene cinema e audiovisivo

Il terzo film su Diabolik dei Manetti bros, “La conversione” di Marco Bellocchio, il nuovo film di Alessandro Siani “Tramite Amicizia”, Vito Palmieri con la sua opera seconda, fino al documentario di Alessandro Rossi, Michele Mellara e Gianfranco Cabiddu sul festival Time in Jazz di Berchidda.

Sono 21 i progetti cinematografici e audiovisivi che sono stati selezionati e che verranno finanziati nel 2022 dalla Regione, a seguito di due bandi di sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva, dedicati a imprese regionali, nazionali e internazionali.

E la scelta della Giunta di accompagnare con risorse e bandi lo sviluppo del sistema regionale del cinema e la professionalizzazione di chi lavora nel settore ripaga lo sforzo: nel prossimo autunno su otto titoli di punta di Rai Cinema, tre sono stati sostenuti dal nostro fondo regionale; e nel 2021 i progetti sostenuti dalla Regione hanno ricevuto due Nastri d’Argento per i documentari, undici candidature ai David per Diabolik, una per Atlantide e altre opere sostenute dai bandi regionali sono state selezionate per i festival di Berlino, Bari, Taormina, Locarno e Venezia.

