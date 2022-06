Persiceto: al via la stagione teatrale estiva “Fuori centro…”

“Dopo il periodo di pandemia che ci ha tenuti lontani da tanti luoghi della cultura e anche dal ritrovarci insieme a teatro in serenità – dichiara Maura Pagnoni, assessore alla cultura del Comune di Persiceto – abbiamo pensato ad una rassegna estiva che ci restituisca quella leggerezza e quel sorriso che abbiamo forzatamente perduto, ma solo per qualche tempo. Paolo Rossi, Paolo Cevoli, la Rimbamband e Michela Murgia sono i grandi protagonisti della nostra rassegna di prosa brillante che ci proporranno quattro serate in cui trovarci insieme per ridere e sorridere senza perdere la voglia di riflettere”.

Si comincia giovedì 23 giugno con “Pane e libertà”, l’ultimo spettacolo di Paolo Rossi. Una messa in scena agile, dirompente, sfuggente alle definizioni di genere e duttile nell’allestimento, in cui Rossi rievocherà i suoi sogni lucidi, fatti di storie che aiutano a resistere, a scegliere tra il pane e la libertà, o a non scegliere proprio: una via di fuga verso un teatro sociale, nella poesia del buffo e della magia.

Giovedì 30 giugno sarà la volta di Paolo Cevoli in “Paolo Cevoli Show”, un vero e proprio one man show in cui, senza soluzione di continuità, i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori, e della sua adolescenza si alternano alla più stretta attualità di ciò che tutta l’Italia ha vissuto durante i mesi primaverili dell’emergenza sanitaria. 75 minuti di battute a raffica su vizi e virtù del romagnolo medio, sulla buona tavola e sulla netta superiorità delle azdore rispetto all’uomo.

Mercoledì 6 luglio seguirà il “Rimbamband Show”, i pezzi più amati, quelli con i quali il gruppo di attori ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia, condensati in un unico spettacolo: un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo e parodie con cui la Rimbamband travolgerà il pubblico. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con un’ energia travolgente.

A concludere la rassegna, giovedì 14 luglio, sarà “Dove sono le donne?” di e con Michela Murgia. La scrittrice porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla questione femminile in un lucido monologo che supera per sempre gli angusti confini delle quote rosa: se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute.

Biglietti: intero € 20, ridotto € 18 (over 65 anni o acquisto di almeno 4 biglietti).

Prevendite: nel foyer del Teatro Comunale, mercoledì ore 10-12 e venerdì ore 17-19; le sere degli spettacoli dalle ore 20 nel cortile della scuola “Quaquarelli”, inizio spettacoli ore 21; online a questo link Vivaticket

Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto