Discarica abusiva ad Anzola, due denunce

I carabinieri hanno denunciato due coniugi di Anzola dell’Emilia, un pensionato bolognese 80enne e una giovane di origine romena, per traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e occupazione di spazi pubblici.

Il terreno, di circa 10mila metri quadrati, era già stato sequestrato nel 2016 dal Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri perché trasformato, anche allora, in una discarica abusiva. In questa seconda occasione i rifiuti, oltre ad essere ospitati nel podere di loro proprietà, sconfinavano anche in un terreno attiguo di proprietà pubblica.