Due mesi di laboratori gratuiti per tutte le età nel nuovo centro multidisciplinare inclusivo di Calderara

Due mesi di corsi e laboratori gratuiti per tutte le età. Saranno attivati a partire dal 14 giugno nella Casa delle Abilità di Calderara di Reno, il centro multidisciplinare inclusivo di via Ilaria Alpi recentemente inaugurato dall’Amministrazione comunale e pensato per accogliere in particolare, ma non solo, soggetti fragili e le loro famiglie, con attenzione soprattutto alle persone con bisogni speciali.

Le attività in partenza tra qualche giorno, che abbracceranno tutte le tipologie previste nella struttura e sulle quali si baseranno le attività invernali, sono studiate per bambini, ragazzi, adulti, anziani, con l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di conoscere la Casa delle Abilità e saggiarne le grandi potenzialità. Di qui la gratuità: «Come Amministrazione comunale – dice il Sindaco Giampiero Falzone – siamo felici di aprire le porte a tutti e di far conoscere questa bellissima struttura. Ci saranno educatori e operatori specializzati per far fronte ad ogni necessità. La nostra attenzione speciale è nei confronti dei soggetti con difficoltà, ma i laboratori sono per tutti e per tutte le età. Abbiamo percepito nei giorni dell’inaugurazione l’interesse della comunità, la gratuità è un segno della nostra riconoscenza per questa dichiarazione di fiducia delle famiglie e della cittadinanza tutta».

Le attività prevedono laboratori e corsi per bambini della Primaria, ragazzi della Secondaria di primo grado, adulti e anziani: da zero anni in su, ci sarà la possibilità di seguire corsi di psicomotricità, arrampicata, musica, ceramica, lavorazione del legno, fumetto, yoga e tanto altro. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi, e sarà possibile anche entrare nella Snoezelen Room, un luogo speciale e innovativo. Particolare attenzione sarà riservata all’inclusione e all’integrazione: sono previsti giochi di società dedicati a ragazzi con disabilità, che si relazioneranno con i pari età all’interno di un progetto inclusivo centrato sull’apprendimento esperienziale. I corsi, cui possono partecipare anche i non residenti a Calderara, saranno attivi fino alla fine di luglio. Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere entro il 17 giugno alla Cadiai, il gestore della Casa delle Abilità, all’indirizzo lacasadelleabilita@cadiai.it.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno