Persiceto, Festa del Solstizio d’estate in Maieutica

Sabato 18 giugno, dalle ore 17.30

Centro Maieutica, via Palma 4

San Giovanni in Persiceto

“Festa del Solstizio d’estate”

Vi aspettiamo tutti alla Festa del Solstizio d’estate in Maieutica!

Importante: ricordate di parcheggiare le macchine nel parcheggio dell’Ospedale!

Programma:

17.00 Inizio Festa

17.00/24.00 Bancarelle con prodotti artigianali

18.00 Favola itinerante nel parco della Maieutica per bambini/adulti – Laboratorio artistico per tutte le età..

19.00 Merenda per bambini

21.00 Accensione del falò con spettacolo delle focolanti

22.00 Concerto musicale dal vivo gruppo “Officina Reggae”

24.00 Fine della festa

La festa è organizzata dal Centro Maieutica Coop. Open Group.

Per quanto riguarda il bere e il cibo saranno presenti il Birrificio La Vecchia Orsa, piadine e i borlenghi del Re Borlengo.

Sono presenti le bancarelle con i lavori delle cooperative sociali, Associazioni e piccoli artigiani.

La Festa del Solstizio d’Estate ha ottenuto negli anni un grosso impatto sulla cittadinanza locale e dei comuni limitrofi, è una giornata in cui le persone si incontrano per trascorrere insieme una giornata tra natura, laboratori, bancarelle, cibo e spettacoli.

Ormai è considerata dai cittadini di San Giovanni una “Festa di calendario” e si inserisce come evento nella Fiera di San Giovanni in Persiceto.

Tutti gli anni viene disegnato a mano il volantino della Festa con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto che viene distribuito o affisso sulle vetrine dei negozi.

La festa viene pubblicizzata anche tramite la pagina di Facebook Centro Maieutica e di Open Group.

La responsabile del Centro Maieutica

Annalisa Cocchi