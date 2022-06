Fino al 21 settembre 2022 sul territorio comunale sarà in vigore l’ordinanza del Sindaco n. 52 del 23 giugno per il risparmio idrico: dalle 8 alle 21 è vietato il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi.

A seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.104 del 21.06.2022 che ha dichiarato lo stato di crisi regionale a causa della grave situazione di siccità e del conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio, il Sindaco di Persiceto ha firmato l’Ordinanza n. 52 del 23/06/2022 che stabilisce fino al 21 settembre 2022 il divieto su tutto il territorio comunale di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le 21.00.

Salvo eventuale proroga, fino al 21 settembre i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali sia necessario l’uso di acqua potabile.

Sono esclusi dall’ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana.

Il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo anche parziale dell’acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall’ordinanza, sono previste sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00.

