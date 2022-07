A Decima la Sagra dei Sapori di Corte Castella

Torna anche nel 2022 la “Sagra dei Sapori di Corte Castella”! Vi aspettiamo in via Fossetta 1 a San Matteo della Decima l’1 e il 2 luglio e il 7, 8 e 9 luglio.

Quest’anno abbiamo deciso di rivoluzionare un po’ le nostre proposte culinarie. Nel nostro stand gastronomico troverete primi piatti, tigelle e crescentine con affettati misti, frittura di pesce e fritti vari. In più avremo due serate a tema: venerdì 1 luglio “Paella” e giovedì 7 luglio l’immancabile “Fiorentina” (prenotazione obbligatoria per entrambe le serate al 3393067112 o al 3296643928).

Tutte le sere ci sarà musica dal vivo con varie proposte: venerdì 1 LeFedrina (cover r’n’r anni ’90), sabato 2 Wild & Benny (unplugged anni ’80), giovedì 7 Remedy Acoustic Duo (cover rock), venerdì 8 Little Banda Buffo (cover Blues, Funk, Soul, R&R), sabato 9 Just for Now (cover a 360° e inediti).

Apertura stand gastronomico ore 20. Inizio live ore 21:30.

Info e prenotazioni: 3393067112 (Carlo), 3296643928 (Michela).

Gli organizzatori