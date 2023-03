Giornata internazionale della Donna a Persiceto

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, il Comune di Persiceto propone vari appuntamenti a tema in collaborazione con le associazioni del territorio, tra cui un evento gratuito presso Fisica Experience sulle scoperte scientifiche di Marie Curie e la presentazione di due libri – un saggio sullo sport femminile in Italia e la biografia di Adriana Lodi.

Martedì 7 e mercoledì 8 marzo dalle 9 alle 13 l’associazione Udi-Unione Donne in Italia sarà presente nel portico di piazza del Popolo con “Una mimosa per tutte”, banchetto informativo con distribuzione di mazzetti di mimosa e materiale divulgativo sulla giornata della Donna.

Mercoledì 8 marzo, inoltre, alle ore 18.30 nella Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70) si terrà la presentazione del libro “Storia dello sport femminile in Italia: 1945-2020”, saggio di Sergio Giuntini sulla storia dello sport femminile italiano e delle sue grandi protagoniste a partire dal dopoguerra fino ai nostri giorni: dopo la Liberazione il diritto a un pieno e libero sviluppo dello sport femminile che superasse le contraddizioni del passato si concretizzò molto parzialmente, questo retaggio culturale fu superato solo con gli anni ’60-’70 del secolo scorso e l’avvento di un nuovo modello di atlete. L’evento è promosso dall’associazione BibliotechiAmo in collaborazione con le associazioni Italo Calvino in Terre d’acqua, Anpi sezione di Persiceto e Udi – Unione Donne in Italia locale e col patrocinio del Comune. Introducono Sara Accorsi, consigliera delegata della Città Metropolitana di Bologna e Luca Mazzacurati, presidente Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’acqua. Dialoga con l’autore Enrico Belinelli, presidente della Consulta dello Sport del Comune di Persiceto e fiduciario Coni per Terred’acqua.

Sabato 11 marzo alle ore 17.30, il museo Fisica Experience (piazza Carducci 9) ospiterà poi “La scienza al femminile. Marie Curie e le scoperte che hanno cambiato il mondo”, evento gratuito promosso da Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Museo del Cielo e della Terra – Agent.Ter e Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti: un incontro per ripercorrere la vita di Marie Curie, donna straordinaria che è riuscita attraverso la sua intelligenza e le sue scoperte a farsi strada in un mondo riservato agli uomini, arrivando a vincere due premi Nobel. Per l’occasione verranno presentate alcune letture biografiche a cura della Biblioteca “G.C. Croce” sezione adulti e illustrati alcuni esperimenti legati agli studi di Marie Curie, condotti da Riccardo Riki Bortolotti di Agent.Ter. A seguire un brindisi finale. Prenotazione obbligatoria via mail scrivendo a segreteria@agenter.it oppure contattando il numero 051.6871757 dal lunedì al venerdì ore 9:00-16:00.

Infine, domenica 12 marzo alle 16.30 nella Sala consiliare del Municipio verrà presentato il libro “Raccontami una favola vera. Adriana Lodi: biografia di una politica” di Adriana Lodi e Laura Branca. L’evento, promosso dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con Udi – Unione Donne in Italia sarà introdotto dai saluti del vicesindaco Valentina Cerchiari e vedrà la partecipazione di Loretta Serra, presidente Udi San Giovanni in Persiceto, Katia Graziosi, presidente Udi Bologna, Cora Ruffoni, coordinatrice U.A. Ostetricia e Ginecologia di Bentivoglio; interverrà l’autrice Laura Branca e modererà Silvia Nicoli Marchesini della Biblioteca “G. C. Croce”. Info: tel. 051.6812961, bibliocroce@comunepersiceto.it

