Alle Budrie di Persiceto tradizionale festa in onore di Santa Clelia Barbieri

Il 13 luglio 1870 muore a Le Budrie, a soli 23 anni a causa della tisi, Clelia Barbieri, religiosa e fondatrice della congregazione delle Suore Minime dell’Addolorata.

Clelia Barbieri nasce il 13 febbraio 1847 proprio a Le Budrie: rimasta orfana di padre all’età di 8 anni, nel 1862 entra fra le “Operaie della dottrina cristiana” e crea una nuova forma di vita comune basata sul Vangelo, coinvolgendo anche altre ragazze. È l’inizio della famiglia religiosa che in seguito diventerà la congregazione delle “Suore Minime dell’Addolorata”.

Il gruppo cresce, andando oltre l’assistenza a poveri, malati e moribondi, ma estendendosi anche all’istruzione, al lavoro, all’insegnamento nella società. A poco a poco la gente vede Clelia come una guida e comincia a chiamarla “Madre” nonostante abbia solo 22 anni.

Da allora la Congregazione si è sviluppata e continua a svilupparsi: oggi è diffusa in Italia, in India e in Tanzania e le suore sono circa trecento, divise in 35 case.

Clelia Barbieri è stata proclamata beata da Paolo VI nel 1968 e poi santa da Giovanni Paolo II nel 1989.