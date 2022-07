Amola di Persiceto, muore 37enne con la propria auto

Verso la mezzanotte del 22 luglio, in via Bergnana, località Amola di Persiceto, un’autovettura è uscita fuoristrada finendo prima in un canale di scolo e poi contro un muretto. A perdere la vita G.P. di 37 anni, di origine pugliese ma residente a San Giovanni in Persiceto.

La donna, da sola alla guida di una Peugeot 206, non ha coinvolto altri automezzi. Tra le ipotesi al vaglio un colpo di sonno, un malore o un animale che ha attraversato la strada.