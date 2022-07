Crevalcore, comunicazione da ProAcqua Group Srl – Gestore distributori d’acqua

Riceviamo e condividiamo la seguente comunicazione in merito al distributore di acqua posizionato in via Vivaldi a Crevalcore:

“Spettabile cliente,

come sicuramente avrà già appreso dai telegiornali, le forniture di Anidride Carbonica liquida hanno subito un forte rallentamento dovuto al fermo di molti stabilimenti di produzione che non riescono a produrre CO2 alimentare per gli alti costi dell’energia.

Durante questo periodo i produttori di CO2 garantiranno esclusivamente le forniture di pubblica utilità quali ospedali e vigili del fuoco, nonché quelle non interrompibili per ragioni di sicurezza degli impianti: per questo motivo, richiamando le cause di forza maggiore, ci sentiamo in dovere di informarvi dell’impossibilità di garantire la regolarità di tutte le ricariche di Anidride Carbonica alle case dell’acqua, fino al riavvio della produzione degli stabilimenti dei nostri fornitori.

Questo fermo per ProAcqua è un danno economico di rilevante entità e cercheremo in tutti i modi possibili di ritardare o scongiurare al massimo l’interruzione della distribuzione di acqua gassata.

Sicuri della vostra comprensione nel confermare il massimo impegno nel gestire le criticità di cui in oggetto, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

dott. Cristiano Ferrari – amministratore unico

ProAcqua Group Srl”