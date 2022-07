Trasversale di pianura: lavori pavimentazione stradale dal 18 luglio

Si segnala che da lunedì 18 luglio la SS 253 BIS Trasversale di pianura sarà interessata da lavori di risanamento superficiale della pavimentazione stradale dal km 22+000 al km 43+061 su tutte le corsie.

L’intervento proseguirà fino al 2 novembre 2022 e riguarderà di volta in volta tratti non superiori a 450 metri in cui sarà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dalle ore 7 alle 19, esclusi i giorni festivi.