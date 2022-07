FDI: Lepore perde consenso

Lepore perde dei punti di gradimento tra i cittadini nella classifica del Sole 24 ore senza aver fatto ancora nulla di che da ottobre del 2021. Più i bolognesi lo conosceranno più perderà “punti”. Ricordiamo che venne eletto con il 62% dei consensi ed oggi è già rilevato al 59% dopo solo pochi mesi nei quali non si è contraddistinto per grandi iniziative se non quella dello Ius Soli comunale. Crediamo che i bolognesi meritino di meglio di un primo cittadino che non si sta occupando di sicurezza, non risolve il problema dello spaccio e sta facendo delle scelte di viabilità che paralizzeranno ancora di più Bologna. Per contro di FdI, grazie alle sue attività di proposta in Consiglio e tra i bolognesi e sull’onda di consenso nazionale, sta continuando ad aumentare i suoi aderenti, simpatizzanti ed iscritti. Vogliamo portare il cambiamento a Bologna.

Lo dichiara: