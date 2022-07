“Fili di parole”, terzo appuntamento a Crevalcore

Eccoci giunti al terzo appuntamento della 17°edizione della rassegna intercomunale di promozione della lettura “Fili di parole”, il cui tema comune di quest’anno, “Il coraggio delle idee”, in occasione del Trentennale dalle stragi di Capaci e via D’Amelio è stato interpretato dal nostro Comune come il coraggio di chi ha scelto di opporsi a una parte della nostra Storia e a una mentalità radicata nell’ambiente in cui siamo vissuti, combattendo le mafie e la criminalità organizzata in nome di altri ideali come legalità e giustizia, con ogni mezzo a disposizione, arrivando a sacrificare anche la propria vita.

I protagonisti di questo incontro dedicato al teatro sono Maria Antonietta Centoducati, drammaturga e attrice, Gianni Binelli, attore, e il musicista Ovidio Bigi. Narrano la storia di Rita Atria, legata al giudice Borsellino, giovane donna che con coerenza ha collaborato con la Giustizia, contro la mafia e contro le ingiustizie generate da un sistema radicalmente corrotto.

Mercoledì 13 luglio, ore 21 – “Capaci di… raccontare ”

Maria Antonietta Centoducati – formatrice e conduttrice di Corsi di Teatro nelle scuole superiori, conduce con il regista Gianni Binelli diversi Laboratori di Dizione e Recitazione di vario livello con gli adulti, Laboratori di Teatro Terapia presso il Centro Salute Mentale di Carpi, col Ceis di Reggio Emilia.

Gianni Binelli – attore, regista e formatore teatrale. È nato a Firenze ed ha conseguito il diploma di attore presso la Scuola di Teatro di La Spezia, diretta da Lucio Caratozzolo. Ha seguito corsi di specializzazione per attori e registi professionisti con Marcel Marceau, Danio Manfredini, Hanna Dana Alexandre e col Living Theatre.

Ovidio Bigi – nato a Reggio Emilia nel 1962, a 7 anni entra in Conservatorio frequentando il corso di pianoforte e conseguendo il diploma di canto corale e direzione di coro. Nel frattempo si interessa ad altri generi musicali (rock, jazz, musica sperimentale) facendo parte di diversi gruppi di base locali, suonando piano e tastiere

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Saranno rispettate tutte le norme anti Covid in vigore.

Per Informazioni: 051 988552 blioteca@comune.crevalcore.bo.itib

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore