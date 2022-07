Guglielmi, Carbonaro (M5S): «Intellettuale immenso, ha fatto la storia della televisione»

«Angelo Guglielmi è stato un rivoluzionario autentico e uno degli ultimi grandi intellettuali del secolo, le cui intuizioni dovremmo continuare a seguire. La sua scomparsa è una grande perdita per il nostro Paese». Lo dichiara in una nota Alessandra Carbonaro, vicecapogruppo del M5S alla Camera.

«Guglielmi è stato un grande sperimentatore di linguaggi – continua la deputata pentastellata – e ha creato, grazie alla sua curiosità e alla sua capacità di immaginare il futuro, modelli televisivi innovativi che sono efficaci ancora oggi. Già fondatore con, tra gli altri, Umberto Eco ed Edoardo Sanguineti del Gruppo ‘63, è stato anche assessore alla Cultura del Comune di Bologna, città a cui era molto legato e dove ha potuto mettere in pratica la sua idea di ‘cultura diffusa’».

«A lui dobbiamo soprattutto il rinnovamento della televisione italiana, eludendo le presunte differenze tra cultura alta e bassa. Una rivoluzione ancora oggi preziosa che ci lascia in eredità una indispensabile traccia per realizzare programmi di qualità», conclude Carbonaro.

Donato Ungaro

Ufficio stampa On. Alessandra Carbonaro