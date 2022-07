People Mover, Piccinini (M5S): “Tempo delle giustificazioni è finito”

“Il tempo delle giustificazioni è finito, è necessario risolvere una volta per tutte la questione del People Mover. Per questo credo che nell’incontro di mercoledì prossimo del collegio di vigilanza, annunciato oggi dall’assessore Corsini, la Regione debba mantenere una posizione dura e netta nei confronti di questi disservizi che sono diventati ormai intollerabili”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, dopo che l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, questa mattina ha risposto ad un question time presentato dalla stessa consigliera M5S, sulle criticità riscontrate nelle ultime settimane nel servizio di trasporto People Mover che collega l’aeroporto Marconi di Bologna con la stazione ferroviaria. “Soltanto nelle ultime due settimane il servizio si è bloccato per ben quattro volte, provocando disagi molto pesanti tra i passeggeri che dovevano raggiungere l’aeroporto o la stazione di Bologna – spiega Silvia Piccinini – Visto che i disservizi di luglio sono soltanto gli ultimi in ordine di tempo che hanno riguardato il People Mover da quando il servizio è partito, crediamo che Marconi Express non abbia più scuse. Bene, quindi, che la Regione abbia convocato per mercoledì prossimo il collegio di vigilanza e che stia valutando anche una riflessione seria sul contratto di concessione. Dalla sua inaugurazione ad oggi il servizio di trasporto è peggiorato giorno dopo giorno, arrecando un danno molto rilevante non solo alla città di Bologna ma a tutta l’Emilia-Romagna. Ecco perché ci aspettiamo che dopo mercoledì si possa mettere finalmente la parola fine a questa storia, con una soluzione che sia davvero definitiva” conclude Silvia Piccinini.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna