Da lunedì 18 a lunedì 25 luglio il sottopasso ciclo-pedonale che congiunge via Sasso e via Palma verrà chiuso al transito per permettere di ultimare i lavori con la resinatura del sottopasso stesso.

Il sottopassaggio ferroviario che collega via Palma a via Sasso lungo il percorso della pista ciclabile “Biancolina” è stato inaugurato nel mese di marzo, ma la resinatura delle pareti era stata rimandata al periodo estivo in quanto può essere fatta solo in presenza di alte temperature.

comunepersiceto.it