Persiceto, il Consiglio comunale approva il conferimento di una benemerenza civica a Don Carlo Cenacchi

Ordinato sacerdote nel 1967 dal Cardinale Giacomo Lercaro, nella primavera del 1979 Don Carlo è approdato a San Camillo, allora zona di nuovi insediamenti. Dopo essersi consultato con la comunità e le istituzioni interessate, ha dato il via ai lavori per l’edificazione della chiesa, animando poi la vita della parrocchia facendola divenire oltre che punto di riferimento spirituale anche luogo privilegiato per l’aggregazione e la coesione sociale del territorio. Durante gli oltre 44 anni trascorsi a Persiceto come parroco (e per alcuni di questi anche come insegnante presso le scuole medie del territorio) è entrato in relazione con la comunità persicetana, in veste di riferimento religioso ma anche di mediatore culturale e sociale con giovani, adulti, anziani e intere famiglie.