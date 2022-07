Persiceto, momenti di storia d’Italia nelle pagine della “Trilogia di una Repubblica” di Valerio Varesi

Martedì 2 agosto , in occasione del 42° anniversario della strage di Bologna, è in programma l’evento “Dalle idee alla Repubblica. Momenti di storia d’Italia nelle pagine della «Trilogia di una Repubblica» di Valerio Varesi”.

Appuntamento alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco con lo scrittore Valerio Varesi che proporrà un viaggio nelle idee più o meno virtuose che sono state pensate e variamente realizzate in Italia, dal secondo conflitto mondiale al periodo delle “Mani pulite”, attraverso l’analisi dei romanzi che compongono la cosiddetta “Trilogia di una Repubblica”: “La sentenza”, “Il rivoluzionario”, “Lo stato di ebbrezza”.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti in collaborazione con l’Associazione “Italo Calvino in Terre d’Acqua”, nell’ambito della rassegna “Ma che estate!” 2022 e di “Fili di parole – Il coraggio delle idee”.