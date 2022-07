Da ieri alle Budrie sono in corso i lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale lungo il tratto centrale di via Budrie e di via Santa Clelia.

L’intervento durerà alcuni giorni e prevede la verniciatura dell’asfalto di colore rosso per farlo risaltare rispetto alla carreggiata e la finitura con il cordolo in gomma.

dalla pagina Fb del Comune Persiceto