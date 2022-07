Nella seduta di giovedì 28 luglio 2022 il Consiglio comunale ha deliberato di differire la scadenza della prima rata della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l’anno 2022 dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022.

In seguito a problemi tecnici, Geovest ha comunicato al Comune l’impossibilità a consegnare gli avvisi di pagamento ai cittadini nel termine utile per provvedere al pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2022.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto pertanto opportuno procedere al differimento della sola prima rata della tariffa corrispettiva dal 31 luglio 2022 al 30 settembre 2022, considerato anche che nel mese di agosto molti cittadini potrebbero non essere presenti e la maggior parte delle aziende sospende l’attività per le ferie estive.

Restano confermati sia la scadenza per il pagamento della seconda rata entro il 30 novembre 2022 (residuo 50% del dovuto annuo) sia l’eventuale conguaglio per variazioni successive all’emissione da emettere con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa per l’anno 2023.

