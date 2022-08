23 chili di cocaina in un appartamento ad Anzola dell’Emilia

Nel corso di una perquisizione di un’abitazione ad Anzola, da parte della squadra mobile, sono stati scoperti 23 kg di cocaina e uno di hascisc; lo stupefacente era occultato sotto un letto matrimoniale e un divano letto. Nell’operazione di polizia, durante la quale sono stati anche rinvenuti materiali per il confezionamento della droga e 4mila euro in contanti, sono stati arrestati tre giovani albanesi (un 27enne con precedenti e due ragazze di 24 anni).

Nel corso dell’udienza di convalida, il ragazzo si è assunto le proprie responsabilità dichiarando di aver portato lui lo stupefacente, all’interno dell’abitazione, in un momento in cui le due giovani non erano presenti. Il giudice ha quindi disposto la liberazione delle due 24enni e, invece, la custodia cautelare in carcere per il 27enne.