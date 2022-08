Appuntamento a Persiceto con il festival “San GiovANNI ’50”

Nel weekend Persiceto tornerà ad animarsi con la musica e l’atmosfera dei mitici anni ’50, con l’ottava edizione del festival “San GiovANNI ’50”. Da venerdì 26 a domenica 28 agosto e da venerdì 2 a domenica 4 settembre, presso il Centro sportivo di via Castelfranco, divertimento assicurato con spettacoli, concerti, dj set con vinili, auto d’epoca, vintage market e stand gastronomici. Ingresso gratuito.

Il festival “San GiovANNI ’50” è promosso dall’associazione culturale “Pensieri in Swing” con il patrocinio del Comune di Persiceto e la collaborazione dell’Associazione Turistica Pro Loco Persiceto e rientra nell’ambito del cartellone “Bologna Estate 2022”, coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. Come lo scorso anno, anche la settima edizione della manifestazione si terrà nel centro sportivo di Persiceto (con accesso da via Castelfranco e da via Braglia), dove dal 26 al 28 agosto e dal 2 al 4 settembre sono in programma tanti appuntamenti per divertirsi e celebrare i mitici anni ’50, con tanta musica e balli aperti a tutti.

Venerdì 26 agosto, dalle ore 20.30 circa, si esibirà il quartetto dei Voodoo Mars, con il loro selvaggio rockabilly, accompagnato dal Dj set by Beppe Dj.

Sabato 27 agosto salirà sul palco un’ospite internazionale, Laura B., la più autentica cantante e performer di rhythm & blues del Regno Unito che unirà la sua voce potente alla musica dei The Good Fellas, per un concerto indimenticabile, tutto da ballare; a seguire dj set by Crazy Finger Dj.

Domenica 28 agosto Terry Ann & The Shuffle Tones porteranno sul palco le sonorità della “good time music”, la musica fatta per divertirsi e far divertire, intrisa di autentico ritmo “shuffle”; al termine dj set by Sauro Dj.

Venerdì 2 settembre sarà la volta dei The New Tones, un trio affiatato ed esplosivo, ispirato alle Doo-Wop degli anni ‘50/’60, in cui si fondono armonie e spirito rock’n’roll; a seguire dj set con vinili by Sandrino Dj.

Sabato 3 settembre alle 20.30 è in programma l’esibizione di ginnastica artistica “Future 50’s Club” a cura dell’associazione sportiva Future Club; seguirà il concerto dei The Bop Meters, un trio fortemente ispirato da rockers selvaggi e genuini degli anni ’50, quindi il dj set by Axel Woodpecker Dj.

Domenica 4 settembre chiuderà la manifestazione l’ospite più atteso, Bobby Solo, icona della canzone italiana, fra gli interpreti più autentici dei classici del rock’n’roll, accompagnato da The Black Ball Boogie; a concludere dj set by Enry Sold Out Dj.

Ogni sera, dalle 19.30 il Festival proporrà lezioni gratuite di ballo ed esibizioni in collaborazione con le associazioni sportive dilettantistiche Ritmo Danza, The Cotton Club, Crazy Swing School, The Happy Swinger, Level 059.

Nel weekend dal 2 al 4 settembre si svolgerà poi il “Dance Camp”, tre giorni di workshop e lezioni, dal livello open a quello avanzato, con due coppie di insegnanti campioni italiani e ospiti di numerosi festival internazionali, Dimitri & Alexsia e Enrico & Chiara. Per informazioni e prenotazioni: dancecamp50@gmail.com

Durante entrambi i weekend, dalle ore 19, sarà in funzione lo stand gastronomico gestito in collaborazione con le società carnevalesche Accademia della Satira, Treno e Maistof, con cucina tradizionale e piadina. A cornice della manifestazione, sempre nel parco del Centro sportivo a partire dalle 19, vi aspetta il mercato vintage con abbigliamento, accessori, vinili e tanto altro, mentre sabato 27 agosto e domenica 4 settembre è in programma l’esposizione di auto americane e moto d’epoca. Sarà inoltre presente un punto informativo dell’associazione PiccoliGrandi Cuori onlus, partner della manifestazione: l’associazione ha l’obiettivo di aiutare le famiglie ed i bambini portatori di cardiopatie congenite e opera presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi a Bologna.

Tutti i giorni dal 26 agosto al 4 settembre, a partire dalle ore 16, i bambini potranno accedere al Luna Park.

Ufficio stampa Comune Persiceto