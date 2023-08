Persiceto, ultimo appuntamento della rassegna “Cinema nei dintorni…”

Giovedì 3 agosto si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Cinema nei dintorni…”, promossa in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission:

alle ore 21 a Borgata Città verranno proiettati “Gli ultimi” e “Compagni di viaggio”, entrambi per la regia di Riccardo Marchesini.

“Gli ultimi”

Regia di Riccardo Marchesini | fiction | 2003

In una torrida estate sul finire degli anni settanta, i compagni di Vadolo, agglomerato di case sparse nella bassa, decidono di dar vita a un evento epocale: la prima festa dell’Unità del loro piccolissimo paese. Il giorno della festa, compaesani e paesani dei vicini borghi, giungono numerosi per ristorarsi allegramente e scivolare fra polke e mazurche. Ma quando ormai tutto sembra andare per il meglio, all’improvviso…

“Compagni di viaggio”

Regia di Riccardo Marchesini | documentario | 2005

Estate 1945. La guerra è finita da pochi mesi: intere zone di Bologna portano i segni dei bombardamenti. Le famiglie piangono chi non c’è più. Ci sono ancora i razionamenti. Ma c’è la libertà, c’è la democrazia, c’è la speranza di un tempo nuovo: comincia la festa, comincia la Festa de l’Unità. Sessant’anni dopo le Feste ci sono ancora: naturalmente sono cambiate, come è cambiata la politica, la società , come è cambiata l’Italia.

“Compagni di viaggio” racconta questa storia attraverso testimonianze, la preparazione della Festa Provinciale, la Festa “grande” del Parco Nord, e di due piccole Feste, una in montagna tra i castagneti di Burzanella, l’altra in pianura sull’argine del Samoggia a Borgata Città.

