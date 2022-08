Bologna. Marchese (FI): “Solidarietà ai tre agenti di polizia penitenziaria feriti alla Dozza”

La mia piena solidarietà ai tre agenti di polizia penitenziaria rimasti feriti per domare ancora una volta una protesta dei detenuti all’interno del carcere della Dozza. Un gruppo di detenuti, in stato di alterazione, ha dato fuoco ai materassi all’interno di una cella: si è reso necessario l’intervento di trenta agenti per riportare la calma.

Questi episodi stanno diventando drammaticamente frequenti e non possono più essere sottovalutati. Il problema del sovraffollamento delle carceri e della gestione dei detenuti, soprattutto quelli più pericolosi, va assolutamente affrontato con misure rigorose e immediate, che vanno dal potenziamento degli organici alla predisposizione di protocolli operativi mirati. Sono certo che del problema si farà carico il prossimo governo di centrodestra che sempre ha fatto della sicurezza una priorità indiscussa.

Aldo Marchese, coordinatore cittadino Forza Italia Bologna