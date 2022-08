Consulta di frazione di Decima convocata… a Persiceto!

È arrivata! La convocazione della Consulta di frazione di Decima è arrivata e…convocata in Palazzo comunale a San Giovanni il 06.09! Sì sì proprio in Palazzo comunale a San Giovanni. Il Sindaco e la maggioranza hanno approvato quel regolamento capestro (su cui abbiamo già detto tanto!) per valorizzare la territorialità delle frazioni e dove convocano le persone ammesse (12 rappresentanti politici e 21 rappresentanti delle associazioni)??? Ovviamente a San Giovanni!

Questa sì che è un’azione che rafforza la specificità della frazione, che permetterà a tutta la cittadinanza della frazione di partecipare e soprattutto che aiuta la sostenibilità ambientale…

Magari da qui al 06 settembre il Sindaco che vuole la città più green di Italia manda uno o più pullman magari elettrici a caricare tutte le persone che vogliono partecipare alla prima seduta e a riportarle a Decima, e magari dando anche un passaggio a tutte quelle associazioni che tanto operano sul territorio della frazioni ma che, non avendo abbastanza residenti purosangue tra le persone iscritte, sono state escluse!

Ah come non dimenticare poi la volontà del Sindaco di fare pure i consigli comunali a Decima…fatto uno nel 2016, ora manco più la seduta di insediamento della propria consulta si merita la frazione!

La stessa convocazione a San Giovanni era stata fatta anche con l’altra consulta ma, essendoci tante e diverse frazioni convocate, poteva anche avere una sua ragion d’essere fare la prima seduta a San Giovanni per poi ruotare su tutte le altre frazioni! Ma la consulta di Decima a San Giovanni???!!! Con la sala di proprietà comunale del Centro civico luogo preposto della consulta?!!

Se questa è attenzione alla frazione di Decima…

L’unica possibile spiegazione è il caldo…ahinoi…