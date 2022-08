“Ferragostiamo insieme” ad Anzola dell’Emilia

Sono passati più di trent’anni da quando gli abitanti di Anzola dell’Emilia, vicini di casa, amici e semplici conoscenti, decisero in maniera del tutto improvvisata di ritrovarsi in piazza la sera del 14 agosto e fare festa.

Nonostante l’assoluta spontaneità dell’appuntamento la cosa riuscì talmente bene che si decise di proseguire e da allora, anno dopo anno, l’evento si è trasformato in una vera e propria tradizione di paese, richiamando le famiglie, gli anziani e le persone sole costrette a trascorrere il Ferragosto in città.

Domenica 14 agosto, dalle ore 18, in Piazza Grimandi sarà in funzione lo stand gastronomico della Pro Loco di Anzola con con crescentine e raviole. Intrattenimento musicale a cura di DJ Larry per tutti i presenti.