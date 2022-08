Questa mattina abbiamo fatto visita alla sig.ra Angela che oggi ha compiuto 100 anni.

A nome di tutta la nostra Comunità, abbiamo fatto i migliori auguri ad Angela per lo straordinario traguardo raggiunto, circondata dalla sua bella famiglia.

Come Amministrazione Comunale abbiamo consegnato un attestato ufficale come segno di affetto per ricordare questo giorno così importante.

Ancora auguri Angela.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore