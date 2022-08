In vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, il Ministero dell’Interno ha dato alcune disposizioni per consentire l’esercizio domiciliare del diritto di voto per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione. Gli elettori interessati dovranno presentare richiesta fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre, allegando idonea certificazione sanitaria elettorale. Per chi invece necessita di assistenza nell’accompagnamento al voto, in quanto disabile, impedito fisicamente o non deambulante, si indicano i presidi sanitari, le date e gli orari per il rilascio degli appositi certificati.

Voto domiciliare

Per poter esercitare il diritto di voto a domicilio, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” e quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” devono far pervenire apposita richiesta al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossi tra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

La relativa certificazione medica necessaria ai fini della votazione è rilasciata presso l’abitazione dell’elettore, previo accertamento medico della sussistenza di tali condizioni e della certificazione medica relativa. Per prenotare l’accertamento, gli interessati dovranno inviare richiesta per mail (medicina.legale@pec.ausl.bologna.it; – l’indirizzo riceve sia mai ordinaria che PEC) allegando documento di identità, documentazione sanitaria aggiornata sulle attuali condizioni di salute. La richiesta dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati: nome e cognome dell’elettore per il quale è richiesta la certificazione medica a domicilio; indirizzo e recapito telefonico al quale si può essere rintracciati; dichiarazione che l’elettore appartiene ad una delle due categorie di cui sopra, previste dalla Legge 46/2009. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 051.6478992, 051.3172140, 051.3172031.

Scarica il modulo di domanda al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale:

Domanda e allegati possono essere inviati per mail (elettorale@comunepersiceto.it), via Pec (elettorale.persiceto@cert.provincia.bo.it) o consegnati a mano da un delegato presso l’Ufficio Elettorale in via Roma 2

L’elettore ammesso al voto domiciliare sarà assegnato al seggio speciale territorialmente più prossimo al proprio domicilio. Il voto di questi elettori verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, ovvero dalle 7 alle 23 di domenica 25 settembre; verrà assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

Voto assistito

Gli elettori disabili ed impediti fisicamente o non deambulanti che non sono in grado di esprimere autonomamente il voto, potranno essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia. L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile. A questo scopo, quando l’infermità non sia riscontrabile in maniera evidente, occorre presentare un certificato medico che la attesti.

Per il ritiro della certificazione d’accompagnamento ai seggi gli elettori potranno rivolgersi, senza necessità di prenotazione, presso l’ambulatorio allestito all’interno del prefabbricato adiacente al parcheggio dell’Ospedale SS. Salvatore nei seguenti giorni e orari: giovedì 22 e venerdì 23 settembre 2022 dalle ore 14.00 alle 15.30

Si allega qui il prospetto con i presidi sanitari alternativi (sede, giorni e orari) vicini a Persiceto.

In caso di infermità permanente, è inoltre possibile fare apposita domanda all’Ufficio Elettorale per ottenere l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante l’apposizione di uno specifico timbro sulla tessera elettorale, al fine di evitare di doversi munire dell’apposito certificato medico in occasione di ogni consultazione.

