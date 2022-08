Crevalcore, si dimette l’assessora all’istruzione Rossella Picchioni

L’assessora all’istruzione, Rossella Picchioni, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico in considerazione dei nuovi importanti impegni professionali che non rendono più compatibili le due attività.

Desidero molto ringraziare Rossella per il lavoro svolto sin qui e il suo impegno. L’azione sviluppata in questi anni è stata davvero intensa, e oltretutto, fortemente gravata dalle complesse problematiche dovute alla pandemia. Il passaggio di consegne con la nuova assessora avverrà nel mese di agosto, e vedrà subentrare l’attuale consigliera comunale Annalisa Bergamini.

Annalisa già consigliera incaricata per i Progetti di sostenibilità ambientale con le scuole, è laureata in Scienze agrarie e ha una lunga esperienza di militanza ambientalista e di attivismo nelle associazioni ambientaliste. Da diversi anni, inoltre, è stata promotrice e volontaria nel progetto Pedibus per sostenere e realizzare una mobilità scolastica sempre più sostenibile.

Sono certo che Annalisa saprà dare un importante contributo all’azione di questa Amministrazione, mettendo in campo l’esperienza maturata in questi anni.

dal profilo Fb di Marco Martelli