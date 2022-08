Crevalcore: West Nile in Emilia-Romagna

La sorveglianza entomologica e veterinaria, attivata a seguito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2022, ha evidenziato il riscontro di positività in zanzare catturate in data 13 luglio in una trappola della rete di monitoraggio collocata in provincia di Bologna . Secondo quanto previsto dal Piano Regionale, il suddetto riscontro configura nella provincia interessata un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) e comporta la messa in atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell’infezione nell’uomo e negli equini. Pertanto, nella provincia di Bologna con particolare riferimento ai Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari, si raccomanda di:

1. continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza dei Comuni e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati;

2. effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all’aperto;

3. sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

Cosa devono fare i cittadini

Per contenere la proliferazione della zanzara i cittadini hanno l’obbligo di effettuare trattamenti larvicidi nelle aree private. I trattamenti devono essere svolti da proprietari e da amministratori di condominio. I prodotti larvicidi possono essere ritirati allo sportello URP del comune di Crevalcore o acquistati sul mercato, anche online, o nelle farmacie. presentano un’efficacia maggiore, un costo più contenuto e un minore impatto ambientale rispetto agli adulticidi (il cui utilizzo deve essere limitato ed è regolato anche da un’apposita ordinanza comunale).

Le aree private, anche quelle commerciali e artigianali, i condomini, le case mono e bifamiliari, devono eseguire interventi larvicidi, anche nel periodo di ferie estive.

Per la popolazione anziana si invita inoltre all’uso di prodotti di protezione individuale da zanzare, quando fanno attività all’aria aperta.

informazioni utili

Opuscolo plurilingue

