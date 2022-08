Elezioni politiche 2022: il Comune di Bologna ricerca scrutatori e presidenti di seggio

Il Comune di Bologna ricerca scrutatori e presidenti di seggio da assegnare ai seggi speciali circoscrizione estero presso la Corte d’Appello di Bologna in occasione delle prossime elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022.

A partire da queste elezioni, una novità introdotta dal legislatore designa le Corti d’Appello di Milano, Firenze, Napoli e Bologna quali uffici decentrati per la circoscrizione estero, affiancandoli all’ufficio centrale di Roma. Pertanto, oltre ai 445 seggi ordinari, il Comune di Bologna ne deve costituire altri 370 destinati allo spoglio dei voti degli italiani residenti all’estero.

La loro costituzione è in programma nel corso della giornata di domenica 25 settembre, in orario tale da consentire ai componenti l’esercizio del proprio diritto di voto. L’orario preciso sarà definito e comunicato dalla Corte d’Appello; la loro collocazione sarà presso un padiglione dedicato della Fiera di Bologna. Lo spoglio dei voti inizierà alle ore 23 di domenica 25 settembre.

Anche per i componenti di questi seggi è previsto un compenso.

Di norma presidenti e scrutatori/scrutatrici sono nominati tra coloro che sono iscritti ai relativi Albi previsti a livello legislativo. Accanto a questa modalità il Comune di Bologna prevede la possibilità, per chi non è iscritto agli Albi, di presentare candidature volontarie alle quali attingere in caso di necessità.

Chi è residente nel Comune di Bologna può segnalare la propria candidatura volontaria come presidente o scrutatore/scrutatrice di seggio ordinario e seggio per lo scrutinio dei voti esteri compilando l’apposito modulo online.

Chi non è residente a Bologna può segnalare la propria candidatura volontaria come presidente o scrutatore/scrutatrice dei seggi voti esteri scrivendo a seggiaire@comune.bologna.it indicando: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, email e telefono.

Requisiti:

aver compiuto i 18 anni di età

essere residenti in uno dei comuni dell’area metropolitana di Bologna

essere iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (per il ruolo di scrutatore)

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (per il ruolo di presidente)

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Bologna o rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Persiceto ai seguenti recapiti:

tel. 051.6812756 / 55

mail elettorale@comunepersiceto.it

comunepersiceto.it