Lunedì 15 e martedì 16 novembre 2021 dalle ore 9 alle 17 in via Crevalcore (SS 568 di Crevalcore) sarà istituito il senso unico alternato sulla corsia di destra dal km 2+250 al km 2+350, per lavori di ripristino dei sensori induttivi sulle postazioni di rilevamento del traffico.

comunepersiceto.it