ExtraBO vincitore degli Skift Idea Awards

Selezionato tra oltre 300 candidati, il progetto eXtraBO è risultato vincitore nella categoria “In-house Innovators” degli Skift IDEA Awards, il contest annuale promosso dal sito Skift, punto di riferimento per la travel industry, che premia le idee turistiche più brillanti e innovative al mondo.

Come segnalato sul sito di Skift, i candidati di quest’anno hanno presentato idee creative e dal design all’avanguardia, programmi che mettono in luce cause importanti e soluzioni innovative per rendere il viaggio più sostenibile e accessibile.

eXtraBO, ideato nel 2019 da Bologna Welcome e Territorio turistico Bologna- Modena e animato da un network di operatori turistici del territorio, è stato premiato per il suo concept originale, capace di riunire in un unico luogo centro informazioni, punto vendita per esperienze outdoor, spazio eventi. Situato nel cuore della città d’arte medievale di Bologna, dove i turisti convergono per visitare i principali punti di interesse culturale, extraBO offre ai visitatori una porta d’accesso inaspettata ai tesori all’aperto di Bologna, tra cui la secolare Via degli Dei, da Bologna a Firenze, la Rocchetta Mattei, antichi borghi, ma anche oasi, ciclovie e parchi naturali.

eXtraBO, inoltre, è stato considerato un modello organizzativo e finanziario innovativo, che vede gli enti pubblici e privati collaborare attivamente e su base paritaria.

Questo importante riconoscimento conferma una volta di più l’interesse diffuso e crescente verso l’outdoor e un tipo di turismo lento e sostenibile. Bologna è stata in grado di precorrere questa tendenza e di creare uno spazio nel cuore del centro storico interamente dedicato alla promozione delle aree verdi e delle attività da svolgere all’aria aperta. Il successo del progetto è testimoniato anche dai numeri, l’ufficio turistico sta infatti diventando sempre più un punto di riferimento, non solo per i visitatori italiani e stranieri, ma per la stessa cittadinanza: da inizio anno a giugno compreso si contano più di 15.000 accessi.

La premiazione si terrà a settembre a New York nell’ambito dello Skift Global Forum Event.

Link: eXtraBO

cittametropolitana.bo.it