FDI: solidarietà al vicecomandante del carcere della Dozza di Bologna

Desideriamo esprimere la massima solidarietà a nome di tutto il partito al vicecomandante di polizia penitenziaria del carcere della Dozza di Bologna la cui auto è stata data alle fiamme alcune sere fa. Trattandosi di incendio doloso, è ovvio che siamo davanti a una ritorsione messa in atto da ignoti ai danni di un uomo che ha sempre svolto in maniera impeccabile e coscienziosa il proprio lavoro in un contesto difficile e complicato come quello del carcere bolognese, in cui le condizioni di vita e di lavoro del personale sono divenute ormai impossibili.

Da tempo assistiamo ad aggressioni del personale sempre in aumento ed a gravi episodi nelle carceri.

Augurandoci che gli inquirenti facciano luce in breve tempo su quest’atto intimidatorio, rinnoviamo la vicinanza e il sostegno di FDI al vicecomandante e, in generale a tutti gli agenti di polizia penitenziaria che ogni giorno lavorano con dedizione e impegno nelle carceri del nostro Paese.

Lo dichiarano:

On. Galeazzo Bignami – Deputato FDI

Avv. Marco Lisei – Capogruppo FDI Regione Emilia Romagna