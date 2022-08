Anzola dell’Emilia, aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale

Per assicurare l’immediato rilascio (entro 24 ore dalla relativa richiesta) dei certificati d’iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche e per il rilascio di tessere elettorali e duplicati (anche per esaurimento dei 18 spazi disponibili), l’ufficio elettorale effettuerà i seguenti orari di apertura straordinaria dal 18 al 22 agosto 2022:

giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 orario 8:30 – 16:00

domenica 21 e lunedì 22 orario 8:00 – 20:00

Per informazioni contattare l’ufficio elettorale al numero 051/6502132-196-111

mail: demografici@comune.anzoladellemilia.bo.it

PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

dalla pagina Fb Comune Anzola