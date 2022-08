La consulta di Decima ritorna a San Matteo della Decima

È bastato fare un post per vedere in meno di 72 ore mutata la sede della prima seduta della consulta di Decima.

Forse il Sindaco ha capito che l’apertura serale della sala del Centro civico costava molto meno che il noleggio dei bus elettrici?

Anche per questa volta, sono le polemiche social a generare il cambio di rotta repentino dell’amministrazione!

E pensare che quando in consiglio ricordiamo alla Giunta che ha una progettualità abbastanza fumosa, assessore e assessori si arrabbiano sempre…

dalla pagina Fb del gruppo consiliare “Idee in marcia per Persiceto e frazioni”