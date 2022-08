Anzola dell’Emilia, le partite del Bologna FC in sala polivalente

Si comincia presto ma noi siamo pronti.

* Domenica 14 agosto ore 18.30 LAZIO-BOLOGNA

* Domenica 21 agosto ore 20.45 BOLOGNA-VERONA

* Sabato 27 agosto ore 20.45 MILAN-BOLOGNA

* Giovedì 1 settembre ore 20.45 BOLOGNA-SALERNITANA

Anche quest’anno sarà possibile vedere le partite del Bologna. Insieme, in sala polivalente. Si comincia Domenica 14 agosto. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Bologna Club Anzola. L’ingresso è libero e gratuito. Chiediamo un’offerta libera e la somma raccolta, come negli anni scorsi, verrà utilizzata per sostenere iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole. Negli anni scorsi, ad esempio, è servita ad abbassare la quota di partecipazione alle visite al campo di concentramento di Mathausen.

Ma è possibile, sempre in sala polivalente, gratuitamente e liberamente, ogni giorno e ad ogni ora, compatibilmente con il resto della programmazione di eventi e iniziative, fruire di molti altri contenuti: competizioni sportive – come le gare della F1 e della moto GP; le partite di Coppa Davis (che si svolgerà prossimamente proprio a Bologna) o della NBA – ma anche contenuti culturali come ii documentari di Arte, Storia, Natura, i programmi di cucina e di intrattenimento come molte serie TV.

Siamo convinti che seguire le competizioni sportive preferite, vedere documentari che ci aiutano ad allargare le nostre conoscenze, passare qualche ora insieme di svago, sia meglio farlo insieme che ognuno davanti al proprio schermo.

Per questo da diversi anni il Comune sottoscrive un abbonamento alla piattaforma PayTv che consente di fruire di questi contenuti, la mette a disposizione di tutti i cittadini, delle scuole e delle associazioni, di gruppi informali, in cambio chiede di partecipare con un piccolo contributo, libero e volontario, a sostenere altre iniziative educative sociali che realizza con le scuole e le associazioni del territorio.

Fino ad oggi i risultati del progetto sono stati positivi. La somma raccolta infatti ha sempre superato quella spesa. Abbiamo così realizzato un circuito virtuoso che coinvolge la comunità. Ma è possibile fare di più. Invitiamo quindi cittadini, scuole, associazioni a sfruttare questa opportunità, a organizzarsi per soddisfare le proprie curiosità, per seguire le proprie passioni sportive, per offrire alla didattica nuove occasioni. Prendete contatto con la nostra Biblioteca (riapre il 23 agosto) per documentari e intrattenimento o con il Bologna Club (per seguire gli eventi sportivi). Buona visione a tutti.

dalla pagina Fb Comune Anzola